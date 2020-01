Sfruttavano migranti facendoli lavorare in nero e prostituire: 29 arresti a Reggio Calabria (Di giovedì 9 gennaio 2020) Vasta operazione dei Carabinieri di Reggio Calabria contro lo sfruttamento del lavoro nero e della prostituzione. L’inchiesta ha colpito una rete di caporali composta da cittadini extracomunitari di origine centrafricana in gran parte domiciliati nella baraccopoli di San Ferdinando e a Rosarno. Una vasta operazione dei carabinieri di Reggio Calabria, coordinata dalla Procura di Palmi, ha portato nel corso della notte all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di molte persone ritenute responsabili, a vario titolo, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. L’inchiesta ha colpito una rete di caporali composta da cittadini extracomunitari di origine centrafricana in gran parte domiciliati nella baraccopoli di San Ferdinando e a Rosarno. Questi, in concorso con i titolari di aziende ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

