Severance, Patricia Arquette nella nuova serie tv Apple - (Di giovedì 9 gennaio 2020) Niccolò Sandroni Severance segna una nuova collaborazione tra Patricia Arquette e Ben Stiller. Si tratta di una serie tv thriller targata Apple, incentrata su lavoro e vita privata Patricia Arquette sarà tra i protagonisti di Severance, il nuovo thriller annunciato per Apple TV+ che vede Ben Stiller tornare alla regia. Patricia Arquette e il nuovo successo con le serie tv Dopo aver collaborato con registi di prim'ordine come David Lynch, David O. Russell e Martin Scorsese, Patricia Arquette negli ultimi anni sta riscuotendo grandi successi con le sue interpretazioni in serie tv. In seguito al premio Oscar nel 2014 per Boyhood, l'attrice ha infatti vinto due Golden Globe negli ultimi due anni per i ruoli ricoperti in Escape to Dannemora e The Act. Proprio come per il primo di questi titoli, la Arquette torna ora a collaborare con Ben Stiller.

