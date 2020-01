Serie C, il trequartista sannita Curcio lascia Vicenza e cambia squadra (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Nuova avventura per il fantasista beneventano classe ’90 Alessio Curcio, che passa dal Vicenza al Catania nella finestra di mercato invernale. Gli etnei hanno ufficializzato l’ingaggio del calciatore che si lega al club siciliano con un contratto di 18 mesi (fino al giugno 2021) fissando l’obiettivo principale nel consolidamento di una posizione play off. Il Catania allenato da Cristiano Lucarelli è al momento settimo con 28 punti nel girone C di Lega Pro. Per Curcio un’ottima occasione per ripartire dopo un avvio di stagione non semplice agli ordini di Mimmo Di Carlo. In Sicilia avrà l’opportunità di tornare sui livelli dello scorso anno. L'articolo Serie C, il trequartista sannita Curcio lascia Vicenza e cambia squadra proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

