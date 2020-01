Serena Enardu si innamora di nuovo di Pago al Grande Fratello Vip, il commento di Giovanni Conversano (Foto) (Di giovedì 9 gennaio 2020) Colpo basso ieri per Pago nella prima puntata del Grande Fratello Vip 2020, a sorpresa in studio con Alfonso Signorini c’è anche Serena Enardu (foto). Il pubblico immagina subito il motivo che l’ha portata lì e un po’ alla volta lo svela in parte anche lei. L’ex tronista di Uomini e Donne prima sembra volere augurare al suo ex compagno buona fortuna, una vita felice senza di lei, poi i suoi occhi si riempiono di lacrime e commossa quando Pago confessa di provare ancora qualcosa per lei sembra capire che forse niente è perduto. Anzi, che loro due si sono persi ma che potrebbero ritrovarsi. Spera nella decisione dei telespettatori del Gf Vip, spera di potere entrare nella casa e restarci almeno una settimana. Il pubblico si divide quasi in modo preciso tra chi è favorevole al suo ingresso e chi vuole punirla con un no, in tutto questo però c’è la certezza di tutti che Serena Enardu deve ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

