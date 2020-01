Sempre più neomamme lasciano il lavoro. Il Paese del Family day queste famiglie non le ama proprio (Di giovedì 9 gennaio 2020) Cristina ha 35 anni e aspetta Greta da sei mesi. La sua pancia cresce insieme alle paure e agli sguardi dei suoi superiori, che a lavoro fingono di congratularsi con lei senza poi risparmiarsi le solite battute: “Allora, quando ti rivedremo?”. Melissa ha 39 anni, è al secondo figlio, le dicono Sempre sia stata coraggiosa a farne due e ogni volta le viene da pensare: “Non so se è un complimento o un’accusa”. Rita di anni ne ha 29, ama Paolo e convive da due anni. Lui vorrebbe dei bambini, lei anche ma “lui la fa facile, è maschio”. Alessandra ha saltato il turno. Aveva trent’anni a tanti sogni di maternità insieme a quelli professionali, ma tra un contratto e l’altro il tempo è volato via in un soffio. Ora Alessandra lavora stabilmente per una multinazionale, ha 45 anni e nessuna intenzione di ricominciare. Ginevra si alza alle sei, bacia suo figlio, corre tutto il giorno e resta ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

