Segnali di distensione tra Iran e Usa. Trump rivela: “Nel mirino di Soleimani c’era l’ambasciata” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Primi Segnali di distensione tra Iran e Usa. Teheran ha assicurato all’Onu di non avere intenzione di fare partire una guerra”. TEHERAN (Iran) – Primi Segnali di distensione tra Iran e Usa. In una lettera all’Onu Teheran ha fatto sapere di non avere nessuna intenzione di far partire una guerra contro gli Stati Uniti e da Washington si sono detti pronti a negoziare. Una ‘tregua’ dopo diversi giorni di combattimenti nel territorio di Baghdad. Possibile nelle prossime ore un contatto tra i governi per cercare di trovare un accordo ma la ‘minaccia’ Trump continua a incombere in questa situazione. Trump annuncia: “Nel mirino di Soleimani c’era l’ambasciata” La tregua non ferma Donald Trump che continua a lanciare frecciate all’Iran. In una delle ultime dichiarazioni il presidente americano ha annunciato ... Leggi la notizia su newsmondo

