Secondo Facebook, Trump è stato eletto perché è il miglior inserzionista di Facebook (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il New York Times ha pubblicato stralci di un documento interno scritto da Andrew Bosworth, in arte Boz, vicecapo della divisione realtà virtuale e aumentata di Facebook. È un documento esplosivo – nel frattempo postato integralmente dallo stesso sulla sua pagina sul social network – in cui il creatore del News parla di Donald Trump, delle interferenze russe, Cambridge Analytica e Il signore degli anelli. Sì, è una lettura interessante. Il memo è un testo perfetto per chi sostiene che Facebook sia la migliore arma a disposizione di Trump per le elezioni di quest’anno. È lo stesso Bosworth a dirlo (“È stato eletto perché ha fatto la migliore campagna digitale che abbia mai visto da qualunque inserzionista”), passando dai complimenti di merito a Tolkien nel giro di poche righe. Succede quando Boz confessa che, in quanto liberal, “mi ritrovo a desiderare disperatamente di ... Leggi la notizia su wired

matteosalvinimi : Seconda tappa emiliana della giornata, a San Secondo (Parma), state con noi in diretta! #26gennaiovotoLega ?? LIVE… - LegaSalvini : #Borgonzoni: I miei appuntamenti pubblici di domani a Funo di Argelato (BO), Fogliano (RE), Rubiera (RE), Fiorano M… - Fratzen13 : RT @BorgonzoniPres: I miei appuntamenti pubblici di domani a Funo di Argelato (BO), Fogliano (RE), Rubiera (RE), Fiorano Modenese (MO) e Bo… -