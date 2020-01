Sea Watch, recuperate 17 persone: «Come tanti fuggono dalla guerra. Non smettiamo di cercare e salvare» (Di venerdì 10 gennaio 2020) La nave Sea Watch 3, dopo aver messo in sicurezza una sessantina di migranti stipati su un gommone che iniziava a sgonfiarsi, ha «salvato questa sera altre 17 persone dall’angoscia in mare» tra cui «8 bambini». «Come tanti oggi hanno cercato di sfuggire alla guerra e alle torture in Libia. Dato che l’Ue chiude un occhio su coloro che devono rischiare la vita scappando attraverso il Mediterraneo, non smetteremo di cercare e salvare», scrive l’ong su Twitter. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f534.png" alt=" Leggi la notizia su open.online

