Sci alpino, i precedenti dell’Italia ad Adelboden. 4 vittorie consecutive negli anni ’70, quindi successi per Pramotton, Tomba e Blardone (Di giovedì 9 gennaio 2020) La Coppa del Mondo di sci alpino 2020 è pronta per fare tappa in uno dei suoi scenari più iconici ovvero la pista Chuenisbärgli di Adelboden, Svizzera, dato che presenta un pendio considerato tra i più impegnativi al mondo, con un muro conclusivo nel quale si toccano pendenze quasi verticali. La pista elvetica tuttavia non è famosa solo per questo aspetto, dato che propone un tracciato ricco di avvallamenti e dossi che la rende unica nel panorama del Circo Bianco. Si tratta, inoltre, di un pendio nel quale l’Italia ha spesso fatto la voce grossa. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria tutti i migliori risultati della nostra Nazionale ad Adelboden. Sulla Chuenisbärgli si gareggia dal 1955. Fino al 1966 ospitò l’Internationale Adelbodner Skitage (“Giornata internazionale dello sci di Adelboden”) nelle quali vedemmo i podi di Italo Pedroncelli e Ivo ... Leggi la notizia su oasport

