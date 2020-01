Sanremo: tutte le canzoni famose che al festival furono un flop (Di giovedì 9 gennaio 2020) La musica italiana dal 1951 ha un appuntamento imprescindibile e che, in un certo quale modo, ha il potere di dettare legge sui gusti musicali di grande parte della popolazione. Stiamo parlando del festival di Sanremo, anche conosciuto come il festival della canzone italiana. Ormai giunto alla sua settantesima edizione (che prenderà il via il prossimo 4 febbraio per poi concludersi l’8 dello stesso mese), si tratta di un evento attesissimo e di cui, da mesi, non si fa che parlare. Alla conduzione quest’anno ci sarà Amadeus mentre, negli ultimi giorni, sono stati resi noti i 24 artisti scelti per prendere parte alla competizione. Il caso di Mina Al termine del festival di Sanremo verrà quindi decretato il vincitore di questa settantesima edizione il cui brano, con ogni probabilità, riecheggierà nelle radio, su Spotify, in televisione e nelle case dei cittadini, mettendo un po’ in ombra ... Leggi la notizia su velvetgossip

