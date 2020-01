Sanremo 2020, Tosca: vero nome, origini, marito, talent (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tosca è una delle artiste che prenderà parte alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 4 all'8 febbraio 2o20. Conosciamo meglio la cantante, che torna sul palco dell'Ariston come concorrente per la quinta volta nella sua carriera. La cantautrice, nata a Roma il 29 agosto 1967, partecipò nella sezione Giovani 1992 con il brano Cosa farà Dio di me, ma riuscì a conquistare il podio e il cuore del pubblico solo nel 1996, in coppia con Ron con Vorrei incontrarti fra cent'anni. Si classificò decima nel 1997 con Nel respiro più grande e settima nel 2007 con Il terzo fuochista. Nel 2020, concorrerà col brano Ho amato tutto, scritto da Pietro Cantarelli.Nata Tiziana Tosca Donati, all'ombra della Garbatella, a casa tutti la chiamano Titti per via del doppio nome che inizia con la stessa consonante. Tosca, nome che ha scelto nella propria carriera da cantautrice, ... Leggi la notizia su blogo

