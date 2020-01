San Lorenzo, ubriachi fanno irruzione a scuola e prendono studente a bottigliate: arrestati (Di giovedì 9 gennaio 2020) Due uomini completamente ubriachi hanno fatto irruzione intorno alle 14 nel liceo Machiavelli di San Lorenzo, infastidendo personale scolastico e studenti nell'orario dell'uscita dall'istituto. Prima hanno cercato di rubare il cellulare a un bidello, poi lo zaino a una studentessa. Nella fuga, hanno tirato una bottiglia di birra a uno studente. Leggi la notizia su roma.fanpage

