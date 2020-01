Samsung Pay ora permette di scegliere se vendere o meno i dati personali (Di giovedì 9 gennaio 2020) Samsung Pay si fa più trasparente e comincia a dare la possibilità agli utenti di scegliere se vendere o meno i propri dati personali. Ecco tutto quello che sappiamo e come funziona questo nuovo controllo per la privacy, che in Italia ancora latita. L'articolo Samsung Pay ora permette di scegliere se vendere o meno i dati personali proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

