Samira El Attar, la figlia al padre: “Perché hai picchiato la mamma?” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Proseguono le indagini per la scomparsa di Samira El Attar. I sospetti ora sono tutti concentrati sul marito Mohamed Barbri, fuggito il 1 gennaio e forse arrivato in Marocco. Alle telecamere di Chi l’ha visto?, la madre di Samira rivela un dettaglio detto dalla nipote di 4 anni, secondo la quale il padre aveva picchiato la madre. Il marito Mohamed è fuggito dall’Italia Non c’è un corpo, non c’è un arma del delitto e, ora, non c’è più neanche un sospettato. Mohamed Barbri è indagato per omicidio e occultamento di cadavere, ma al momento non si trova: l’uomo è fuggito dall’Italia quando il cerchio delle indagini si stava stringendo attorno a lui.Ha deciso di partire non appena arrivata la madre di Samira El Attar, la donna scomparsa il 21 ottobre a Stanghella. Malika è arrivata dal Marocco per chiedere di rivedere la figlia: viva o morta. Alle telecamere di Chi l’ha visto?, ieri ... Leggi la notizia su thesocialpost

