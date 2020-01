Salvo Veneziano dopo il Grande Fratello: “Senza soldi e senza moglie” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Salvo Veneziano, protagonista del primo Grande Fratello, ha confessato come sarebbe cambiata la sua vita dopo il Grande successo ottenuto grazie alla partecipazione al reality show. Salvo Veneziano dopo il Grande Fratello Non tutto sarebbe andato liscio nella vita di Salvo Veneziano, ex protagonista del Grande Fratello. È stato lui stesso a rivelare infatti di aver perso una fortuna dopo la sua partecipazione al reality show, e di aver cercato di riconquistare sua moglie partita per la Germania. L’ex gieffino ha rivelato che dopo la partecipazione al GF sarebbe stato invitato a numerose serate, le quali gli sarebbero valse circa 14 milioni di lire. Sua moglie però si sarebbe allontanata da lui, e quindi per cercare di riconquistarla avrebbe abbandonato tutto e l’avrebbe seguita in Germania. Da oltre vent’anni infatti, Salvo Veneziano è sposato con Giusy Merendino ... Leggi la notizia su notizie

GrandeFratello : Congelati... ma tenuti benissimo... garantiamo noi! ?? A 20 anni dalla loro avventura nella Casa di #GFVIP stanno pe… - GrandeFratello : SPOILER ???? Quattro Highlander del Grande Fratello parteciperanno al #GFVIP: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasqua… - HarmonyHalliwel : RT @demircivj: Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano e Pasquale Laricchia al #gfvip4 INTANTO TUTTA ITALIA : -