Salva il canguro poco prima che venga inghiottito dalle fiamme: le commoventi scene dall’Australia | VIDEO (Di giovedì 9 gennaio 2020) Salva il canguro dalle fiamme in Australia: il video Un film maker australiano ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video del Salvataggio di un piccolo canguro dalle fiamme, nell’ennesimo incendio divampato in Australia negli ultimi tre mesi. Nel video, diventato virale sui social, si vede il giovane spargere acqua sulle fiamme in un bosco e recuperare il cucciolo di canguro nascosto sotto un ramo. Mentre la creatura si dimena tra le mani del ragazzo, circondato dal fumo dell’incendio, il giovane lo copre con una coperta e gli dà da bere. “Non preoccuparti, piccolo, sei salvo adesso”, esclama soddisfatto il film maker alla fine del video. Il suo nome è Sam Mc Glone, e si occupa di documentare i roghi che da settembre stanno distruggendo ettari di foresta, mietendo vittime tra persone e animali. Secondo le ultime stime del Wwf ... Leggi la notizia su tpi

RMaccagnola : Il canguro è morto, la donna si accorge che nel marsupio si muove qualcosa e gli salva la vita - tatianalazzari : Il canguro è morto, la donna si accorge che nel marsupio si muove qualcosa e gli salva la vita - NelloFiorillo : Pompiere filma il momento in cui salva un cucciolo di canguro dalle fiamme in Australia - Keblog -