Salto con gli sci, Coppa del Mondo Val di Fiemme 2020: Dawid Kubacki alla conquista del Trentino (Di giovedì 9 gennaio 2020) La 68ma edizione della Tournée dei 4 trampolini è passata agli archivi, ma la Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci prosegue senza pause. Anzi, nel weekend il massimo circuito farà tappa in Italia, poiché si gareggerà in Val di Fiemme. Anche in Trentino Ryoyu Kobayashi, Karl Geiger, Stefan Kraft, Marius Lindvik e Dawid Kubacki sono pronti a darsi battaglia. D’altronde la corsa alla Sfera di cristallo è ancora apertissima. Tra il 1990 e il 2003 Predazzo ha ospitato con regolarità appuntamenti di primo livello, ma le sue presenze nel calendario del circuito maggiore si sono successivamente diradate sino a diventare occasionali. Tuttavia in questo 2020 la località trentina, che nel corso degli anni ha organizzato ben 3 edizioni dei Mondiali (1991, 2003, 2013), farà da palcoscenico a competizioni di primo livello per il secondo inverno consecutivo, evento che non si verificava ... Leggi la notizia su oasport

ivanscalfarotto : È il momento in cui l'Europa deve tassativamente fare quel salto politico che aspettiamo da sempre. Parlare con un… - vincenzoarmetta : Occhio alla Osaka che sia forte lo sappiamo ma con fissette puo fare il definitivo salto di qualità oggi al servizio devastante - real_lostboy : @Funambolo82 Ma sì è normale ?? Pensa che a me una volta hanno detto:'Pensavo fossi uno che se la tira un sacco' Fra… -