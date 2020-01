Salerno, “passeggiata zampognara sotto il cielo di Luci d’Artista: ecco il percorso (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Al via la II° Edizione della “Passeggiata zampognara sotto il cielo di Luci d’Artista”, ore 18.30 – 20.00. La manifestazione è organizzata dalla Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino, diretta da Francesca Casule, e dal Comune di Salerno, Assessorato alla Cultura, con la partecipazione dell’Associazione Culturale Amici della Zampogna e della Ciaramella “Giuseppe Sacco” di Polla, del Gruppo Folklorico Gregoriano di San Gregorio Magno, dell’Associazione Daltrocanto di Salerno e della Coldiretti di Salerno. Partenza da Piazza Abate Conforti, Salerno, sabato 11 gennaio 2020 alle ore 18,00. percorso: Gradoni Santa Maria de Lama Largo Campo Via Giovanni da Procida Via Mercanti Piazza Portanova Via Arce Piazza Flavio Gioia Vicolo Masuccio Salernitano Via Dogana Regia Via Genovesi Chiesa di Santa ... Leggi la notizia su anteprima24

