Salerno, litigio in famiglia nel centro storico finisce a coltellate: tre fermati (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tre persone sono state fermate dai carabinieri per una rissa avvenuta all'alba di oggi, 9 gennaio, nel centro storico di Salerno. I tre, di origine tunisina, sono stati medicati al Pronto Soccorso del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, le loro condizioni non sono gravi. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Salerno. Leggi la notizia su napoli.fanpage

Salerno litigio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Salerno litigio