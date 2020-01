Salerno, contrasto allo spaccio: arrestato 43enne (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoLa Squadra Mobile – Sezione Criminalità Diffusa, nell’ambito di una specifica attività mirata a contrastare il narcotraffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti in questa provincia, nella serata di ieri 8 gennaio, effettuava un mirato servizio investigativo nella zona orientale di questo capoluogo ove era stata segnalata un’attività di spaccio ad opera di una persona incensurata. Verso le ore 18,00 gli investigatori individuavano l’abitazione dello spacciatore e irrompevano all’interno. Durante la perquisizione, venivano rinvenuti nr. 20 involucri di cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, nr. 3 confezioni contenenti hashish nonché tutto l’occorrente per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente. Pertanto, S.V., salernitano di anni quarantatré, veniva tratto in arresto. L'articolo Salerno, ... Leggi la notizia su anteprima24

