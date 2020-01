Rosa Perrotta attacca una fan del marito sui social , ecco il motivo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Rosa attacca una fan Nelle ultime ore Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne, è tornata a far parlare di sé sui social in seguito a una risposta data a una ragazza. In poche parole quest’ultima avrebbe esagerato nel fare complimenti al marito Pietro Tartaglione. A quel punto la madre del piccolo Domenico si è infastidita, ma non ha perso le staffe in modo palese. Infatti le ha chiesto se avesse anche lei un partner accanto. La ragazza in questione le ha detto di essere single, così Rosa ha ironizzato su un ipotetico tradimento che potrebbe subire lo sfortunato che troverà. Alcuni si sono schierati dalla sua parte mentre altri l’hanno criticata per questa frase. ‘Non mi faccio toccare da mesi perché il mio corpo ormai appartiene a mio figlio’ Rosa attacca una fan che ha fatto capire, senza giri di parole, di aver un debole per Pietro. I due si sono ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Rosa Perrotta attacca una fan del marito sui social , ecco il motivo - - Maryss84 : Adriana Volpe da giovane = Rosa Perrotta #GFvip - unbelrumore : Oddio Adriana Volpe all'esordio mi sembrava Rosa Perrotta #GFVIP -