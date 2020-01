Romina Power lascia l’Italia, la decisione estrema dell’ex moglie di Al Bano: ecco il motivo [FOTO] (Di giovedì 9 gennaio 2020) Gli ultimi movimenti di Romina Power Qualche settimana fa la famiglia Carrisi è stata colpita da un gravissimo lutto: la morte di donna Jolanda, madre di Al Bano. In quell’occasione Romina Power è stata impossibilitata a partecipare alle esequie giustificando che non stava bene. Ma già aveva in programma un viaggio a Cellino San Marco per gennaio. Successivamente la cantante statunitense ha trascorso il Santo Natale insieme alle figli Cristel e Romina Junior a Zagabria. Il tutto documentato da una serie di foto condivise sui social network. Mentre il Capodanno lo ha passato con Al Bano a Matera in occasione della loto ospitata a L’anno che verrà. Tuttavia nelle ultime ore la donna ha preso una decisione importante. La cantante statunitense torna in California Ebbene sì, Romina Power per l’ennesima volta ha lasciato l’Italia. E pensare che qualche mese fa era ... Leggi la notizia su kontrokultura

