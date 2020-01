Romina Power lascia Albano e l’Italia? Torna in California (Di giovedì 9 gennaio 2020) Secondo le ultime indiscrezioni Romina Power avrebbe deciso di Tornare i California e lasciare Albano e l’Italia, come prova alcuni scatti sui social. Prima che fosse resa nota la lista ufficiale dei 24 partecipanti big al Festival di Sanremo 2020, in molti avevano ipotizzato che Al Bano e Romina potessero far parte dei concorrenti della kermesse. Ma dopo le dichiarazioni della cantante italo-statunitense, proclamatasi contraria alle competizioni canore, il dubbio sembrava essere stato fugato (ndr.). A quel punto ci aveva pensato Cristiano Malgioglio ad insinuare ancora il dubbio. Annunciando che Al Bano e Romina Power erano pronti con una nuova canzone. Ma ora tutto sembra vanificato. I due artisti non appaiono nella lista dei Big sanremesi e Romina ha comunicato sui social di aver lasciato l’Italia. Romina Power si trasferisce definitivamente in California? Albano Carrisi ... Leggi la notizia su velvetgossip

zazoomblog : Romina Power terzo incomodo a Cellino Cacciata da Loredana Lecciso - #Romina #Power #terzo #incomodo - claudiog70a2013 : BIS Romina Power torna in California: la decisione - claudiog70a2013 : Romina Power torna in California: la decisione -