Romina Pierdomenico Instagram | irresistibile in costume tra le palme | «Che sventola!»

La bellissima Romina Pierdomenico, ex volto noto di Uomini e Donne e di Temptation Island, ha debuttato in Tv nel 2019 come valletta de La sai l'ultima?. In quell'occasione l'influencer ha affiancato il suo compagno di vita Ezio Greggio. La modella è seguita moltissimo anche sui social e ogni giorno condivide con loro momenti della sua vita sia pubblica che privata. Poche ore fa ha postato una sua foto in bikini decisamente mozzafiato. La ragazza ha voluto ricordare così la sua ultima vacanza alle Maldive. I suoi ammiratori davanti a tanta perfezione sono letteralmente impazziti e in pochi minuti hanno invaso il post di like e commenti.

