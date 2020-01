Roma, Lamorgese “bacchetta” i vigili urbani: Stop ad abiti casual, mettete l’uniforme (Di giovedì 9 gennaio 2020) Si dice che l’abito non faccia il monaco. La massima può essere anche veritiera, finché non sono coinvolti i vigili urbani della Capitale. «Vedere l’uniforme è senz’altro utile, incide direttamente sulla sicurezza dei cittadini». A dare una strigliata ai pubblici ufficiali muniti di paletta, è la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese. Stanca di abbigliamenti non consoni come felpe, jeans, magliette casual, la ministra non ne ha fatto solo una questione di facciata, di look, ma di sostanza. Sottolineando l’importanza di essere riconoscibili anche agli occhi meno allenati, ha detto: «Noto che spesso gli agenti della Polizia locale preferiscono andare in servizio in abiti civili. L’uniforme è utile per migliorare la percezione della sicurezza». L’argomento è stato tirato in ballo, e riportato dal Messaggero, durante il tavolo sulla ... Leggi la notizia su open.online

