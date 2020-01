Roma, Cristante: «Rinnovo? Grande notizia. Voglio vincere qua» (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma, parla Cristante: «Sono contentissimo per il Rinnovo. Voglio vincere qualcosa qua, ci sono le basi per un ottimo futuro» È un periodo positivo per Bryan Cristante. Il centrocampista della Roma ha totalmente recuperato dall’infortunio accusato ad ottobre e ha rinnovato il proprio contratto. Intervistato dai canali ufficiali della società, l’ex Atalanta ha parlato così: «Una grandissima notizia il Rinnovo, sono contentissimo. Voglio vincere qualcosa qua, ci sono delle ottime basi e grandi idee per il futuro. Bisogna essere competitivi già quest’anno e raggiungere gli obiettivi. In un anno non si può vincere lo scudetto. Mi sento bene, coi dottori abbiamo fatto un ottimo lavoro e sono rientrato sentendomi bene da subito». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

