Roma, a tutto Pellegrini: «Fonseca? Tra i migliori al mondo. Gli obiettivi…» (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma, parla Pellegrini: «Fonseca è secondo me tra i cinque migliori allenatori al mondo. Obiettivo Champions ed Europa League» Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato in esclusiva ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Queste le parole del numero 7 giallorosso: «Vincere a Roma? Vincere è difficile dappertutto. L’unica cosa che si può fare per vincere è lavorare, essere seri, professionali e creare un clima positivo tanto forte da resistere alle pressioni esterne. Fonseca? Secondo me è tra i cinque migliori al mondo. Non solo dal punto di vista tecnico, anche per il suo carattere. Obiettivi? La Champions League da raggiungere e l’Europa League». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

matteorenzi : Penso a #Roma. E quando leggo certe cose mi vergogno per i romani perché non meritano questa gestione della monnezz… - Appocapo1 : RT @laura_maffi: STANNO ORGANIZZANDO PULMAN IN TUTTO IL SUD PER LA MANIFESTAZIONE M 5? 'AUTORIZZATA', A ROMA PER SABATO 25/01, DAVANTI ALLA… - cris19believe : RT @parabamine: ho scoperto con grande dispiacere che a Roma sono state chiuse due Feltrinelli, una delle quali era quella internazionale,… -