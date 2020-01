Rodrigo Alves, le prime foto in versione donna: capelli lunghi, seno e vestiti sexy: “Sto bene così” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Rodrigo Alves è una delle celebrity più note a livello internazionale. Il ragazzo è divenuto popolare in seguito alla decisione di sottoporsi a numerosi interventi chirurgici con lo scopo di assomigliare al bambolotto Ken. Rodrigo Alves è seguito da oltre 900mila follower che seguono quotidianamente la sua vita tra servizi fotografici, viaggi di lavoro e momenti di relax con gli amici. Nelle scorse ore il ragazzo ha condiviso alcune foto in cui ha mostrato il nuovo aspetto fisico inviando messaggi ai fan: “Se sei nato con la capacità di cambiare la percezione o le emozioni di qualcuno, non sprecare quel dono. Uno dei doni più straordinari che Dio ci possa dare è la capacità di influenzare”. ( dopo la foto) “Sono conosciuto come Ken, – aveva detto Rodrigo Alves – ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie. Fantastico dire finalmente al mondo che sono una ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

trash_italiano : Il Ken umano, Rodrigo Alves, diventa Barbie - SabrinaSava_ : Qui in basso una recente foto di Rodrigo Alves - infoitcultura : Il Ken umano Rodrigo Alves diventa donna: “Mi sono sempre sentita come Barbie” -