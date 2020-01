Rivelo, Aida Yespica in lacrime: “Non posso raggiungere mio figlio Aron” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Aida Yespica è una mamma che sta sperimentando il dolore della separazione dal figlio Aron, e protagonista dell’intervista di Rivelo in onda giovedì 9 gennaio alle 21.10 su Real Time con la conduzione di Lorella Boccia spiega: “Io e mio figlio non viviamo più assieme; ad agosto ho fatto un viaggio con lui e mi ha detto ‘Mamma voglio venire con te’. Lui ora vive in America.. Io sto in Italia per lavorare e avere una stabilità economica, che poi è quella che devo dare a mio figlio…”. Il problema con il passaporto La showgirl spiega a Lorella Boccia di avere “un problema con i documenti; il mio passaporto è scaduto. Attualmente è difficile avere un passaporto per via dei problemi che il Venezuela sta vivendo. Oggi non posso partire per gli Stati Uniti e raggiungere mio figlio, mi viene da piangere… Aron mi chiama e mi dice ‘Vieni? Ci ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

