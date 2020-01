Ritirato il diario di Matzneff, scrittore accusato di pedofilia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Non era mai successo prima che Gallimard arrivasse ad una misura simile: l’editore francese ha annunciato ieri il ritiro dal commercio delle pubblicazioni firmate dallo scrittore Gabriel Matzneff, come L’Amante de l’Arsenal, pubblicato lo scorso novembre, e i cinque volumi dei suoi diari dal 1979 al 1992. L’autore è indagato per pedofilia dal giorno dopo la pubblicazione del libro Le Consentement, in cui la scrittrice Vanessa Springora racconta nel dettaglio il suo rapporto con Matzneff, quando lei aveva 14 anni e lui 50 (dunque più di 30 anni fa, a metà degli Anni 80). E anche le conseguenze psicologiche e le cicatrici indelebili di quella relazione, vissuta con un uomo che aveva 36 anni più di lei. Il caso ha suscitato un grande clamore in Francia, che solo recentemente sta iniziando a mettere in discussione quella che in molti ritengono una posizione troppo permissiva verso la ... Leggi la notizia su vanityfair

