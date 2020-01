Rione Libertà, donna accoltellata: trasportata d’urgenza al “San Pio” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Una donna di 50 anni è stata accoltellata nel pomeriggio odierno nei pressi della propria abitazione a piazza San Modesto, al Rione Libertà. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 16 e subito dopo la signora è stata trasportata d’urgenza e in codice rosso all’ospedale San Pio di Benevento. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Benevento che hanno avviato le indagini per risalire al responsabile del gesto e per capirne le cause. L'articolo Rione Libertà, donna accoltellata: trasportata d’urgenza al “San Pio” proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

ottopagine : Donna accoltellata al Rione Libertà: è in codice rosso #Benevento - PupiaTv : Benevento, spaccio di droga al Rione Libertà: 9 arresti - - NTR24 : Rione Libertà, spacciavano in casa e a piazzale Gramazio: 9 arresti a Benevento -