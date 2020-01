Rimettetevi in forma con HONOR Band 5i, oggi in offerta speciale (Di giovedì 9 gennaio 2020) Costa davvero poco la smartBand HONOR Band 5i, con schermo TFT ma con un sistema di ricarica che non richiede una basetta dedicata. L'articolo Rimettetevi in forma con HONOR Band 5i, oggi in offerta speciale proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

Rimettetevi forma Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Rimettetevi forma