Riforma legge elettorale: soglia di sbarramento e testo depositato (Di giovedì 9 gennaio 2020) Riforma legge elettorale: soglia di sbarramento e testo depositato Fa già parlare di sé il ddl di Riforma della legge elettorale, denominato Germanicum perché prende ispirazione dal modello tedesco. Il disegno di legge è stato depositato oggi in giornata, giovedì 9 gennaio 2020, dal presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera Giuseppe Brescia (Movimento 5 Stelle). Su questa proposta si aprirà il dibattito e la discussione presso l’apposita commissione, con l’obiettivo di accelerare per l’avanzamento dei lavori e di aprire una discussione attiva sul tema. Riforma legge elettorale: cosa prevede il Germanicum Il Germanicum prevede 391 seggi (su 400) alla Camera assegnati con metodo proporzionale, con una soglia di sbarramento al 5% (attualmente è al 3%) e il diritto di tribuna per i partiti che non hanno superato il 5% complessivamente ma solo in almeno 3 ... Leggi la notizia su termometropolitico

