Ricordate Pasquale Laricchia? Oggi è di nuovo al “Grande Fratello” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il Grande Fratello ha aperto le porte della sua casa proprio ieri sera e al suo interno si sono riversati diversi VIP. Tra questi Signorini ha voluto inserire anche 4 ex gieffini, resi celebri appunto dalle mura della casa più chiacchierata d’Italia. Solo uno di loro però potrà diventare a tutti gli effetti uno dei coinquilini del GF. Oggi parliamo di Pasquale Laricchia, rimasto nei cuori del pubblico sin dalla sua prima apparizione e che Oggi torna con furore all’interno della casa. Pasquale e lo “Stip ca truov“ Pasquale Laricchia è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello più amati e lodati in assoluto, reso celebre per la sua simpatia e per alcune sue frasi davvero simpatiche e originali. In seguito alla sua fortunatissima esperienza sul piccolo schermo, Pasquale è diventato un dj e un personal trainer. Si chiama ironicamente J So Fort, Io sono forte. In ... Leggi la notizia su velvetgossip

