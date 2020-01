Riccione, febbre alta e malessere: barista di 28 anni ricoverata per meningite, è grave (Di giovedì 9 gennaio 2020) Una ragazza di 28 anni, di origine cubana, è stata ricoverata all'ospedale Infermi di Rimini dopo aver manifestato febbre alta e infiammazione delle meningi. I medici hanno subito scoperto che si tratta di una forma di meningite da pneumococco, non contagiosa, ma molto pericolosa. Le sue condizioni restano critiche anche se non sarebbe in pericolo di vita. Leggi la notizia su fanpage

