Replica Heidi batte esordio Grande Fratello Vip 4, ma per direttore Canale 5 il risultato è "ottimo" (Di giovedì 9 gennaio 2020) "Ottimo debutto per la quarta edizione di Grande Fratello Vip". Esulta così, in un comunicato stampa appena diffuso, il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri. Il riferimento è al dato di ascolto della prima puntata del reality da quest'anno condotto da Alfonso Signorini, ossia 3.405.000 telespettatori per il 20.16% di share. Nel comunicato si sottolineano il dato del 22,56% di share fatto registrare sul target 15-64 anni e i picchi "che hanno superato 30.40% di share e i 5.231.000 telespettatori". Ed ancora il "boom tra i giovanissimi: 29.65% di share sui 15-34enni", per non parlare dei numeri "da record" per i social "con 495.600 interazioni totali (generate tra Facebook, Instagram e Twitter)". GF Vip 4, in studio è tutto un "vorrei ma non riesco"... Il cast salva la prima puntata Replica Heidi batte esordio ... Leggi la notizia su blogo

