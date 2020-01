Reina Aston Villa, i rossoneri vogliono prima il sostituto: le ultime (Di giovedì 9 gennaio 2020) Reina Aston Villa, ecco gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per il portiere del Milan. I rossoneri vogliono prima un sostituto Il futuro di Pepe Reina non sarà più al Milan. C’è in ballo un’operazione con l’Aston Villa per la cessione del portiere che dovrebbe maturarsi nel breve periodo. Gianluca Di Marzio fa il punto sulla trattativa, spiegando il perché ancora non si è compiuta. prima di dare l’avallo definitivo, il club rossonero vorrebbe trovare un sostituto. All’uscita da casa Milan l’agente dell’estremo difensore ha dichiarato ai presenti come ancora non sia stato trovato un accordo. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

AntoVitiello : Reina molto vicino dall'Aston Villa, il portiere spagnolo sta per anticipare la chiusa del contratto col #Milan #reina #astonvilla #milan - DiMarzio : #Calciomercato #Milan: le ultime sulla trattativa fra l'#AstonVilla e il club rossonero per #Reina - ninoBertolino : RT @DiMarzio: #Calciomercato #Milan: le ultime sulla trattativa fra l'#AstonVilla e il club rossonero per #Reina -