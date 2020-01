Regina "ferita" dall'annuncio di Harry e Meghan (Di giovedì 9 gennaio 2020) La famiglia reale sarebbe stata “ferita” dall’annuncio a sorpresa del passo indietro di Harry e Meghan rispetto al loro status di “membri senior” dei reali britannici: lo riporta la Bbc online citando fonti non identificate.Il principe Harry e Meghan non avrebbero consultato alcun reale senior prima di diffondere la dichiarazione.Buckingham Palace era “alla cieca”, ha detto il corrispondente reale della Bbc Jonny Dymond, poiché i colloqui sul loro futuro erano iniziati ma erano in fase molto precoce. Di qui la seconda nota, gelida, in cui si fa riferimento a “questioni complicate” che “richiedono tempo per essere elaborate”.L’annuncio è scoccato al rientro dei duchi di Sussex da un chiacchierato viaggio negli States, dove hanno trascorso le vacanze di Natale con la madre di lei, disertando le ... Leggi la notizia su huffingtonpost

