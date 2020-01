Referendum contro il taglio dei parlamentari, Cangini (Fi): «Se la Lega lo vuole davvero, venga a firmare» – Il video (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il Referendum contro il taglio dei parlamentari? Se le cose non dovessero cambiare entro domani, sembra destinato a saltare. Almeno 4 senatori di Forza Italia hanno ritirato la propria firma dalla richiesta di Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. A sfilarsi, senatori dell’area che fa riferimento alla vicepresidente della Camera Mara Carfagna, guidati da Massimo Mallegni – insieme a lui Franco Dal Mas, Barbara Masini e Laura Stabile. Non solo: secondo fonti dem, anche alcuni dei senatori Pd potrebbero a breve ritirare le loro firme. Ma «altri senatori si stanno aggiungendo per cui per correttezza abbiamo chiesto alla Cassazione uno slittamento», spiega a Open Andrea Cangini di Forza Italia, uno dei tre parlamentari deLegati (insieme al Pd Nannicini, a sua volta invece sull’orlo, sembra, di ritirare la firma) al deposito in Cassazione, dopo ... Leggi la notizia su open.online

