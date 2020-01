Real Madrid: Isco è decisivo contro il Valencia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Isco e il Real Madrid si trovano in un grande momento di forma. Il fantasista spagnolo è stato decisivo contro il Valencia Sembrano lontane le difficoltà di inizio stagione. Il Real Madrid di Zidane è oggi una squadra estremamente solida, che sta ritrovando tutti quei giocatori che parevano ormai in declino. Nella semifinale di Supercoppa contro il Valencia, Isco ha trascinato i Merengues alla vittoria. Oltre al gol, il talento spagnolo è stato centrale nel palleggio, come i 102 passaggi confermano. Senza Hazard, fuori per infortunio, Zidane sta puntando molto su Isco alle spalle delle due punte. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

