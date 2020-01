Ragazzo di 21 anni si suicida a Macerata: trovato impiccato nel b&b (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tragedia a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, dove un Ragazzo di soli 21 anni è stato trovato morto suicida all’interno della camera di un bed&breakfast cittadino. Il ritrovamento del cadavere del giovane risale a poco prima delle 21 di mercoledì 8 gennaio, ma erano ormai un paio di giorni che soggiornava all’interno della struttura. Stando ai primi accertamenti il 21enne si sarebbe impiccato con una cintura, anche rimangono ancora da chiarire le motivazioni che lo avrebbero spinto all’insano gesto. Ragazzo morto suicida a Macerata Originario di Pordenone, il 21enne frequentava da qualche tempo la città di Civitanova Marche e negli ultimi giorni aveva preso una stanza nel bed&breakfast situato in via Cesare Battisti, dov’è stato rinvenuto cadavere verso le 20:45 dell’8 gennaio. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118, che ... Leggi la notizia su notizie

