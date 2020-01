Psg, Tuchel perentorio: «Cavani resta, non siamo al Monopoli» – VIDEO (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il tecnico del Paris Saint Germain, Tuchel, parla della situazione calciomercato: porte chiuse per Cavani, che resta in squadra – VIDEO Il tecnico del Paris Saint-Germain, Tuchel, ha parlato delle mosse di mercato del club. Le sue parole sulla possibile partenza di Cavani, smentita dall’allenatore. «Leonardo è esperto, sa come vincere e cosa serve a una squadra. Vogliamo vincere il più possibile, per questo serve una rosa ampia. Non siamo al Monopoli, sono essere umani. Sono persone che passano del tempo insieme. Una squadra che lavora bene insieme». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

