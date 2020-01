Prossima giornata Premier League: orari partite, calendario e diretta tv (Di giovedì 9 gennaio 2020) Prossima giornata Premier League: orari partite, calendario e diretta tv La 22esima giornata di Premier League inizia con Sheffield United-West Ham, mentre sabato tocca al big match tra Tottenham-Liverpool. Chiude il programma Aston Villa- Manchester City. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO Prossima giornata Premier League: l’anticipo del venerdì Sheffield-West Ham darà il via al turno. I padroni di casa si trovano all’ottavo posto in classifica ma vogliono tornare alla vittoria in campionato che manca da tre incontri, mentre gli ospiti cercheranno di trovare i tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Le partite del sabato Crystal Palace-Arsenal sarà il lunch match del sabato. I Glaziers cercheranno la vittoria per allungare la distanza in classifica proprio dagli avversari di questo incontro, mentre i Gunners – galvanizzati dalla ... Leggi la notizia su termometropolitico

