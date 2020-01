Previsioni Meteo: sereno prevalente in tutt’Italia, insiste la nebbia in pianura Padana. Intense gelate mattutine (Di giovedì 9 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Giornata tipica con anticiclone invernale sull’Italia. I cieli si presentano in gran parte sereni con il sole dominante, però, come è caratteristico dei regimi anticiclonici, vi sono diffuse aree dove ristagna un elevato tasso di umidità nei bassi strati e con una consistente inversione termica, quindi con forte raffreddamento degli strati prossimi al suolo, aree quindi infastidite da nubi basse e nebbie. Va rilevata anche una debole bassa pressione al margine del confine meridionale anticiclonico, attualmente in territorio nordafricano, ma che determina soltanto un aumento di nubi soprattutto verso la Sardegna meridionale, senza particolari conseguenze instabili, per il momento. Un po’ di nubi basse che ruotano intorno ai massimi anticiclonici, riguardano anche qualche altro settore italiano, tuttavia mediamente innocue. Nella prima cartina ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

