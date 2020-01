Previsioni meteo Roma 10 gennaio: temperature gelide, nel weekend brusco calo fino a zero gradi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Cielo poco nuvoloso e temperature gelide sono le Previsioni del meteo a Roma per domani, venerdì 10 gennaio. Ad attenderci un freddo weekend, nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 la colonnina di mercurio in tutto il Lazio scenderà vertiginosamente, fino a toccare lo zero anche nella Capitale. Leggi la notizia su roma.fanpage

Agenzia_Ansa : Le previsioni del tempo per oggi #ANSA - DPCgov : I colori del bollettino nazionale di criticità e allerta sono il frutto della sinergia tra la rete dei centri funzi… - Pietro__Bruno : RT @meteo_calabria: #PREVISIONI #METEO #CALABRIA PER LA #GIORNATA DI #DOMANI, #VENERDì #10GENNAIO 2020. Qui tutti i #dettagli. #Seguiteci s… -