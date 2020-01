Portici, bomba contro la casa del boss del clan Vollaro, è guerra coi Mazzarella (Di giovedì 9 gennaio 2020) Una bomba carta è esplosa intorno alle 3 del 9 gennaio in via casaconte, a Portici (Napoli), davanti a un edificio in cui abita un pluripregiudicato ritenuto in passato ai vertici del clan Vollaro. Gli investigatori indagano sui contrasti, ormai guerra aperta, tra il clan di Portici e quello dei Mazzarella; pochi giorni fa l'omicidio di un pregiudicato vicino ai Vollaro. Leggi la notizia su napoli.fanpage

Danae0308 : RT @ciolonap: Ancora a Portici, bomba carta contro palazzinadove vive il boss del clan Vollaro - ciolonap : Ancora a Portici, bomba carta contro palazzinadove vive il boss del clan Vollaro - NapoliToday : #Cronaca Portici, bomba carta esplode nella notte davanti ad uno stabile -