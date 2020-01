Pooh, discografia completa in cofanetto in edicola dal 10 gennaio (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma, 9 gen. (askanews) – La discografia completa dei Pooh arriva in edicola, dal 10 gennaio, in un nuovo cofanetto da collezione. Canzone dopo canzone, la collana “Pooh – Le Canzoni della Nostra Vita”, curata da Paolo Maiorino, responsabile del catalogo Sony Music, ripercorrerà tutti gli album in studio e i migliori live in 32 CD (29 CD singoli, 2 doppi e un triplo CD) in un elegante edizione nell’ultima versione di rimasterizzazione, ampliata da contenuti esclusivi. Ogni uscita sarà infatti arricchita da un fascicolo, corredato da foto, immagini e interviste inedite in cui gli artisti raccontano aneddoti e curiosità sulla nascita dei brani che li hanno resi celebri. A dare il via a questa straordinaria collezione, in edicola per 32 settimane, sarà “Opera Prima” (1971), l album che ha segnato la svolta nella storia artistica della band, il ... Leggi la notizia su notizie

