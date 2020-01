Polmonite misteriosa in Cina, nuovo coronavirus la possibile causa (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un nuovo tipo di coronavirus potrebbe essere l’agente patogeno responsabile del misterioso focolaio di Polmonite che sta circolando in Cina. Il microrganismo, appartenente alla stessa famiglia dei germi all’origine di malattie potenzialmente mortali come la Sars (sindrome respiratoria acuta) e la Mers (sindrome respiratoria mediorientale), è stato identificato da un gruppo di scienziati cinesi impegnati a studiare la forma di Polmonite contratta da una sessantina di persone che in dicembre hanno visitato il mercato degli animali selvatici di Wuhan, nella Cina centrale. Lo riportano media statali e l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Questa settimana l’équipe cinese ha isolato il nuovo coronavirus, chiamato così per la caratteristica forma a corona visibile al microscopio elettronico, e ne ha sequenziato il genoma. La scoperta è avvenuta ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

