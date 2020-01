Politano Milan: può giocare insieme a Suso? (Di giovedì 9 gennaio 2020) Politano e Suso sono due giocatori alternativi, non complementare. E un adattamento a sinistra non convince Il Milan fa sul serio per Politano. Il giocatore dell’Inter sembra totalmente alternativo con Suso, profilo che ormai sembra destinato a una cessione. In effetti, non c’è complementarietà tra i due giocatori, in quanto occupano la stessa posizione (e zolla, perché anche Politano tende a partire largo). Si potrebbe, nel caso, pensare a un adattamento a sinistra. Tuttavia ci sarebbero due equivoci tattici. Prima di tutto, se serve un’ala sinistra di livello è contro intuitivo andare su un adattato come Politano. Inoltre, il Milan sul lato mancino ha già Theo Hernandez che spinge costantemente e dà ampiezza. Insomma, l’eventuale arrivo di Politano sembra totalmente legato a un’uscita di Suso. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

FabrizioRomano : Il Milan ha chiesto Matteo Politano all’Inter: incontro con i suoi agenti e tentativo in corso, i nerazzurri lo ven… - SkySport : ? #UltimOra #Mercato ?? Il #Milan irrompe su Matteo #Politano ?? Incontro con gli agenti del giocatore ?… - MarcoBovicelli : #Milan, rossoneri su Matteo #Politano: incontro in giornata con gli agenti, c’è l’ok del giocatore al trasferimento… -