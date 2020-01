Pokémon Home è l'evoluzione di Banca Pokémon e arriverà il mese prossimo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Come parte dello speciale Pokémon Direct di oggi, Game Freak ha rivelato alcuni dettagli in più su Pokémon Home.Pokémon Home è essenzialmente un'evoluzione di Banca Pokémon: un servizio cloud che memorizza i Pokemon dei giocatori e consente loro di trasferirli su Pokémon Spada e Scudo. Pokemon Home non è legato a un'unica console e sarà disponibile a chiunque tramite un'app per smartphone. Quando il servizio viene avviato, i giocatori saranno in grado di portare i Pokemon memorizzati sotto il loro account su Pokémon Spada e Scudo.Pokémon Home supporta il trasferimento dalla Banca Pokémon esistente, nonché le creature catturate in Pokémon Let's Go Pikachu / Eevee e Pokémon Go. Tenete presente tuttavia che non tutte le creature possono essere trasferite in Spada e Scudo. Game Freak non ha fornito ulteriori informazioni sui tipi di Pokémon che potranno essere trasferiti, ma probabilmente ... Leggi la notizia su eurogamer

